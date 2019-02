Costretto a ospitare “migranti”: hotel devastato e lo Stato non lo paga

Un hotel storico, fondato per volontà dello scrittore Corrado Alvaro e considerato la culla della cultura meridionale, per aver ospitato importanti eventi letterari. Ma ora l’hotel Plaza di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria ha chiuso.

Nel 2016, infatti, la prefettuta aveva chiesto all’hotel di ospitare un gruppo di migranti e i gestori non si erano potuti rifiutare: così, per un anno e mezzo, le camere del Plaza sono state occupate da decine di richiedenti asilo. La Verità riporta che, quando gli ospiti lasciarono l’albergo, ai gestori rimasero solo camere devastate, ma nemmeno un soldo di quei 35 euro al giorno che avrebero dovuto ricevere. A due anni di distanza, sarebbero ancora in credito di 909mila euro, mai arrivati e che hanno costretto i gestori dell’hotel Plaza a chiudere i battenti.