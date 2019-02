Feroce baby gang, arrestato il latitante Adane El Abid

Condividi

Minacce, rapine ed estorsioni – Arrestato latitante di feroce baby gang. I carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno rintracciato e arrestato, lo scorso sabato, il ricercato, oggi 18enne, Adane El Abid. Il giovane era salito agli onori delle cronache assieme a Malik Sila, oggi 20enne e Abel David Mercado Santos, oggi 24enne, in quanto facenti parte di un trio responsabile di estorsione in concorso e concorso in tentata rapina ed estorsione.

Siamo agli inizi dell’ottobre 2014, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa sono impegnati da qualche tempo a fronteggiare le intemperanze criminali di diversi giovani, sia stranieri che italiani, la maggior parte ancora minorenni. Si tratta essenzialmente di rapine ed estorsioni, commesse con violenza e sotto la minaccia di ritorsioni e aggressioni fisiche, modalità da “gang” che vedono vittime diversi studenti del bassanese: molti non denunciano per vergogna o per paura, rendendo difficoltoso il lavoro dei Carabinieri.