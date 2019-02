Ladro ucciso durante una rapina, genitori vogliono denunciare Salvini

I genitori di Giacomo Buonamico, ucciso durante il tentativo di rapina da un imprenditore alla stazione di servizio di Paolo del Colle, hanno deciso di denunciare il ministro degli Interni.

A Bari, nel corso di un comizio, Salvini è stato affiancato dal segretario della Lega Enrico Balducci, processato e condannato in via definitiva per l’omicidio di Giacomo Buonamico. Donato Cassano, che era sul sedile posteriore della moto, condotta dal rapinatore ucciso, e che per sua stessa ammissione impugnava una pistola giocattolo, fu condannato a cinque anni, riconosciuto colpevole di un’altra rapina, commessa poco prima al supermercato Eurospin. Ora è in carcere perché ritenuto responsabile dell’omicidio del boss Giacomo Caracciolese, commesso nell’aprile del 2013