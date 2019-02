Anziano aggredito e derubato in ascensore, arrestato marocchino

Condividi

Milano – Scrive Silvia Sardone su Facebook: “ANZIANO AGGREDITO E DERUBATO DA IMMIGRATI IN ASCENSORE

Ecco le drammatiche immagini di un anziano seguito e aggredito a Milano (zona San Siro). Per fortuna l’aggressore marocchino è stato arrestato. È l’ennesimo crimine legato a un’immigrazione senza freni, troppi delinquenti nelle strade, ormai padroni in certe periferie!”