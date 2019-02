‘Travaglio cretino col botto’, Sallusti condannato per diffamazione

Condividi

Il Tribunale penale di Sassari ha condannato Alessandro Sallusti, direttore de ‘Il Giornale’, alla pena di 700 euro di multa per aver diffamato Marco Travaglio, direttore de ‘Il Fatto quotidiano’, definendolo “cretino col botto” e “gazzettiere amico delle Procure” in un editoriale comparso su ‘Il Giornale’ il 28 novembre 2012.

La condanna impone anche la pubblicazione della sentenza per estratto su ‘Il Giornale’, il risarcimento del danno di 18.000 euro e quello di 6.000 euro di riparazione pecuniaria ex art. 12, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo. Sallusti è stato poi condannato alla rifusione di 5.600 euro di spese legali, oltre Iva e accessori di legge.







RICORSO – “Farò ricorso” contro la sentenza, dice Sallusti all’AdnKronos, dicendosi sorpreso: “Pensavo che la decisione sarebbe stata diversa – osserva -. Solo un giorno prima, in un articolo, Travaglio mi aveva pesantemente offeso e pensavo in un mio diritto di replica”. Quanto la sentenza del Tribunale penale di Sassari “vedremo in appello”, conclude il direttore. adnkronos