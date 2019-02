Torino: accoltellato alla gola in strada, morto 34enne

Condividi

Torino, 23 feb. – Un uomo è morto, in strada, dopo essere stato accoltellato alla gola. E’ accaduto in corso San Maurizio a Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Torino. La vittima, che sarebbe un italiano di 34 anni, è stata vista arrivare dal lungo Po e poi accasciarsi a terra in mezzo alla strada. (AdnKronos)

Si tratterebbe di Stefano Leo, residente a Biella: un testimone ha raccontato di averlo visto risalire dai Murazzi e, dopo aver tentato di chiedere aiuto a un’auto di passaggio, accasciarsi a terra.