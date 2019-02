Agcom richiama la Rai, “esigenza del contraddittorio”

“Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione odierna, ha verificato la non piena osservanza alla raccomandazione recata dalla delibera n.616/18/CONS del 19 dicembre scorso da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di Sky Italia s.r.l”. È quanto si legge in una nota dell’Agcom.

“In particolare, per quel che concerne la concessionaria pubblica, l’Autorità, esaminati i dati di monitoraggio riferiti al mese di gennaio 2019 – spiega Agcom in un comunicato – ha ritenuto che la programmazione informativa delle testate Rai non si sia del tutto uniformata a quanto evidenziato con la raccomandazione dello scorso dicembre, sotto il profilo della completezza informativa e del contraddittorio. Pertanto, anche alla luce delle prescrizioni in tema di pluralismo recate dal nuovo contratto di servizio, stante l’approssimarsi della campagna elettorale, l’Agcom ha ritenuto di rivolgere un richiamo alla Rai per una effettiva parità di trattamento tra soggetti politici che devono fruire di tempi adeguati rispetto alla loro rappresentanza parlamentare, avendo cura di assicurare che la presenza degli esponenti istituzionali sia funzionale alla completezza dell’informazione sulle iniziative del Governo.