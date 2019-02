Scommessa andata male su bond Usa, Deutsche Bank perde 1,6 miliardi

Deutsche Bank ha registrato perdite per 1,6 miliardi di dollari su un portafoglio di 500 municipal-bond americani acquistati nel 2007 per 7,8 miliardi di dollari e la cui valutazione ha iniziato a precipitare pochi mesi dopo con lo scoppio della crisi finanziaria. Tanto che già nel marzo del 2008 fu deciso di acquistare una protezione aggiuntiva contro il rischio di default da Berkshire Hathaway per 140 milioni di dollari.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la banca tedesca ha continuato a registrare perdite per i 9 nove anni successivi evitando tuttavia di riconoscere il vero valore corrente di mercato degli asset a bilancio. Solo nel 2016 i vertici del gruppo hanno deciso di chiudere la partita e accusare la perdita che tuttavia non e’ mai stata identificata con chiarezza agli occhi degli investitori.