Tangenti per 50 milioni, arrestati vertici dell’Ente Previdenza Infermieri

Roma – La Guardia di Finanza ha arrestato per corruzione il presidente ed il direttore generale dell’Enpapi, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica: intascate tangenti per oltre 50 milioni di euro dal 2012. In manette anche un commercialista, un avvocato ed un imprenditore.

Nella mattinata di martedì, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito 5 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal Gip del Tribunale capitolino, su richiesta della competente Procura, per reati di corruzione. La misura è stata eseguita nei confronti del presidente e del direttore generale dell’Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), e verso un imprenditore, un avvocato e un commercialista.