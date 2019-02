Processo Salvini su caso Diciotti, Giunta del Senato dice no

La Giunta delle immunità del Senato dice no al processo al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti. I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto). Il presidente Maurizio Gasparri ha votato per il no, secondo la linea sostenuta nella sua relazione.

Ora la parola spetta all’aula del Senato che dovrebbe pronunciarsi intorno al 20 marzo.

