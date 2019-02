Meloni: perché non hanno processato i ministri che difendevano l’immigrazione clandestina?

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha fatto il punto dopo il voto in Giunta con cui è stato dato parere negativo circa il processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti (anche FdI ha votato contro la richiesta di autorizzazione a procedere). “Era scontato che la Giunta votasse contro il processo per Salvini e che lo facesse il M5S. Era scontato semplicemente perché non è giusto processare Salvini per aver fatto il suo lavoro: impedire che si entri illegalmente in Italia”.

Dopo, però, la Meloni cambia il bersaglio e picchia durissimo: “Non capisco, invece, perché i giudici negli anni passati non abbiano pensato ad indagare ministri che facevano apertamente favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina“.