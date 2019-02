Diciotti, Fattori (M5s): il voto online non è vincolante per noi parlamentari

Elena Fattori, parlamentare del M5s, non nuova a scontri con i vertici, critica il funzionamento della piattaforma, oggetto di molti dubbi e contestazioni nella giornata di ieri per il voto sul processo a Salvini, e attacca in una intervista sulla Stampa: “Solo un sondaggio, interessante ma non vincolante: noi parlamentari abbiamo firmato l’impegno a realizzare il programma del M5S, che prevede l’abolizione di ogni immunità“. Praticamente, gli iscritti che hanno votato sono stati presi in giro.

La replica a mezzo comunicato stampa non si fa attendere e non è in guanti bianchi: “Il dialogo all’interno del Movimento è sempre aperto, ma se Fattori e gli altri non condivido più questo modus operandi, potrebbero semplicemente restituire quanto dovuto e dimettersi”, avverte il deputato Francesco Silvestri.