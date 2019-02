Roma, san Camillo: sovraffollamento, pronto soccorso trasformato in bivacco

La ministra della Salute, Giulia Grillo, questa mattina ha inviato i carabinieri del Nas al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma “per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche da un servizio giornalistico andato in onda ieri al Tg2”. Lo ha riferito il ministero della Salute, segnalando che “dai primi accertamenti sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si concentreranno le analisi dei tecnici del ministero”.

“Non è accettabile che i pronto soccorso dei nostri ospedali siano trasformati in bivacchi e che operatori sanitari e pazienti si ritrovino a lavorare e a essere curati in condizioni indegne di un Paese civile” , ha dichiarato Grillo.