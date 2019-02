Processo Salvini, M5s: voto online degli iscritti del blog

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di non decidere, passando la palla agli iscritti del blog. Saranno loro quindi a dettare la linea su Matteo Salvini, per quanto riguarda l’autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Gli iscritti saranno interrogati lunedì 18 febbraio, a 24 ore dal voto in giunta per le immunità del Senato. E’ quanto confermano fonti pentastellate.

Domenica 17 ci sarà quindi l’annuncio sul blog delle Stelle e il giorno seguente il voto sulla piattaforma Rousseau. Il voto online lascerà dunque l’ultima parola agli attivisti. Il ministro dell’Interno è accusato di “sequestro di persona” per aver lasciato in mare 117 persone lo scorso agosto. liberoquotidiano.it