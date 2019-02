Pennacchi: Renzi non comanda nemmeno a casa sua, la moglie lo mandi in analisi

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

“Renzi? Non comanda più nemmeno a casa sua. Do un consiglio a sua moglie: signora, lo mandi in analisi, perché a suo marito manca il principio di realtà. Continua a dire che è colpa del ‘fuoco amico’, ma è lui stesso il ‘fuoco amico’.