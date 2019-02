Unicef e Università Bicocca: ricerche alle Maldive fino al 2030

Prosegue l’attività scientifica e didattica dell’Università di Milano-Bicocca alle Maldive: è stato firmato l’accordo tra l’ateneo milanese e il ministero degli Affari esteri maldiviano per il rinnovo della presenza dell’Università attraverso il suo centro di ricerca MaRHE Center, situato sull’isola di Magoodhoo nell’atollo di Faafu, fino al 2030.

Il MaRHE Center, un vero e proprio campus in miniatura in grado di ospitare sino a 40 persone al giorno fra ricercatori e studenti da tutto il mondo, è dotato di strutture all’avanguardia per svolgere attività di ricerca e insegnamento. L’Università di Milano-Bicocca e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) hanno stretto un accordo per promuovere e potenziare la reciproca collaborazione nella ricerca, nell’educazione e nel training per il miglioramento delle condizioni sociali dei bambini e degli adolescenti maldiviani.