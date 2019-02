Francia, cyberbullismo: sospesi giornalisti ritenuti “progressisti e tolleranti”

Diversi giornalisti di Liberation e di altre testate francesi sono stati sospesi ieri, accusati di cyberbullismo nei confronti di colleghi – in gran parte donne – sui social media tra il 2009 e il 2012. Tutti hanno partecipato alla pagina Facebook “Lega del lol” un gruppo privato che prendeva di mira soprattutto donne (autrici di blog, giornaliste, addette alla comunicazione) e soprattutto donne con posizioni femministe, oppure facilmente attaccabili per il proprio aspetto fisico. Le prese in giro, le battute cattive, insomma, le molestie circolavano in particolare su Twitter.

Cos’è la Lega del LolLOL è un acronimo in inglese che significa “Ridere a crepapelle (“Laughing out loud”) o “un mucchio di risate” (“Lots of laughs”), diventato molto popolare sul web. Il caso della “Lega del Lol” è scoppiato con un articolo del sito di Libération Checknews, che venerdì scorso ha rivelato l’esistenza di questo gruppo Facebook privato che collegava una trentina di giornalisti, comunicatori, pubblicitari, grafici. Son accusati di atti di cyberbullismo nei confronti di colleghi (e i particolare colleghe) che erano già molto seguiti all’epoca su Twitter, malgrado la piattaforma non fosse ancora al massimo della popolarità. E che quindi oltre al disagio personale hanno subito anche danni di immagine.