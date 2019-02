Seggi aperti in Abruzzo: si vota il nuovo Governatore

Dopo le dimissioni del governatore uscente, il Dem Luciano D’Alfonso che ha scelto nel marzo di un anno fa il seggio di senatore, l’Abruzzo è chiamato a scegliere il nuovo presidente e ad eleggere il nuovo consiglio regionale. Si vota nella sola giornata di oggi, e i seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 23. Alle urne potranno recarsi 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell’Abruzzo.

Sarà eletto presidente il candidato presidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e non è possibile il voto disgiunto, ovvero il voto per un candidato presidente e una lista che non lo sostiene. In lizza ci sono la candidata dei Cinque Stelle, Sara Marcozzi, Marco Marsilio di Fdi sostenuto dal centrodestra unito, l’ex vicepresidente del Csm e sottosegretario Pd Giovanni Legnini con il sostegno di tutto il centrosinistra, e infine Stefano Flajani, candidato di CasaPound. askanews