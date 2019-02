Roma, sequestrati 50.000 bulbi di papavero da oppio: 2 indiani arrestati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 50.000 bulbi di papavero da oppio, pronti per essere trasformati in oltre 7000 dosi di droga, ed arrestato due indiani che li stavano introducendo in Italia ed erano appena giunti nella Capitale con un autobus di linea proveniente dall’estero.

Le Fiamme Gialle del I Gruppo Roma hanno individuato i due che, con fare guardingo, scendevano da un pullman alla stazione Tiburtina, provenienti dall’est Europa. I finanzieri, insospettiti dagli atteggiamenti circospetti dei due asiatici e dal carico che trasportavano, li hanno identificati: risultati già arrestati in passato per spaccio di sostanze stupefacenti, avevano al seguito sette borsoni di grandissime dimensioni che, perquisiti dai militari, sono risultavati contenere i bulbi di papavero da oppio confezionati in sacche di plastica termosaldate al fine di non far percepire l’odore della droga.