Pd al minimo storico

Per il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul il Corriere della sera il Pd segna un preoccupante calo, raggiungendo il 16,1%, in calo dello 0,8%, toccando il suo minimo storico.

La Lega si conferma al primo posto con il 34,4% delle preferenze, ma risulta in flessione di 1,4%; segue il M5, stabile al 25,4%. Forza Italia con l’8,1% è in crescita di un punto. +Europa al 4,2% e Fratelli d’Italia 3,6%, uniche intorno o oltre la soglia di sbarramento in vista delle europee.