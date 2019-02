Ong, Bergoglio incontra in Vaticano il fondatore di Open Arms

Condividi

Il Papa ha incontrato privatamente in Vaticano il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, insieme alle prime cittadine di Madrid e Barcellona. Al centro dell’incontro la questione migranti. Lo fa sapere il direttore ‘ad interim’ del Vaticano, Alessandro Gisotti.

“Il Santo Padre – spiega in una nota – ha incontrato ieri sera in Vaticano, in forma privata, la sindaca di Madrid, Manuela Carmena, e la sindaca di Barcellona, Ada Colau, con il fondatore di Open Arms, Oscar Camps. Durante il cordiale colloquio si è parlato in particolare del tema dell’accoglienza dei migranti”.

Ong, lo scopo è di portare tutti i “migranti” in Italia