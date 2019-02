Tentata rapina, furto e spaccio: presa baby gang multietnica

Condividi

Lodi – L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un 15enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché sottoposto lo stesso a fermo di indiziato di delitto per i reati di tentata rapina aggravata e furto aggravato, denunciando inoltre due suoi coetanei e un 14enne a vario titolo per tentata rapina, furto e ricettazione.

I fatti sono avvenuti la sera del 26 gennaio, sulla banchina della locale stazione ferroviaria, dove un gruppetto di tre giovani ha accerchiato due ragazzi, pretendendo da loro la consegna di denaro. Al loro rifiuto i tre aggressori hanno minacciato i due malcapitati con un coltello, ma le vittime sono riuscite a fuggire seminandoli, per poi denunciare negli uffici della Questura quanto accaduto.