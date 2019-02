Iran, Khamenei: ”non fidiamoci degli europei”

TEHERAN, 8 FEB – Non fidarsi degli europei, “proprio come facciamo con gli americani”. È il monito lanciato ai funzionari governativi iraniani dalla Guida suprema Ali Khamenei, in un discorso nell’ambito delle commemorazioni del 40/mo anniversario della rivoluzione islamica. “Non dico di rompere le relazioni con gli europei, ma solo di preoccuparsi della mancanza di fiducia quando si firmano accordi con loro“, ha detto Khamenei, respingendo al mittente le accuse dell’Ue di violazioni dei diritti umani in Iran e criticando al contrario le risposte alle manifestazioni di protesta “in Francia a Gran Bretagna”

L’Iran avverte l’Unione europea sul patto nucleare e precisa che nel caso in cui “l’Europa ponga nuove condizioni” la repubblica islamica dell’Iran “potrebbe valutare altre opzioni, compreso l’abbandono dell’accordo”. Lo ha detto in un’intervista tv il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif. ansa