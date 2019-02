Bandiera francese su profilo Twitter del Partito Democratico

L’ultimo suicidio politico del Pd arriva dal profilo Twitter ufficiale, come ha fatto notare anche Giorgia Meloni sui social: i dem hanno aggiunto accanto al loro nome la bandiera francese e quella dell’Unione europea. Giusto per chiarire con chi stanno Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e compagni.

Con ironia, la leader di Fratelli d’Italia ricorda quel che già il Pd ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di governo, quando i premier italiani andavano a Bruxelles sempre con il cappello in mano: “Il Partito democratico – scrive la Meloni – ci tiene a mostrare il proprio servilismo nei confronti di Francia e Ue. Contenti loro“. Un autogol da non crederci, quasi peggio di quando Matteo Renzi si era messo in testa di creare in Italia un movimento che si ispirava a En Marche di Macron. Con questo fiuto elettorale, i piddini sembrano destinati all’estinzione eterna. liberoquotidiano.it