Investe la fidanzata per farla abortire, arrestato marocchino

San Martino Siccomario (Pavia), 7 febbraio 2019 – Non s’era trattato di un semplice incidente stradale. Con le accuse di tentato omicidio e di tentata interruzione di gravidanza, la polizia ha arrestato un 30enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente, commerciante ambulante, incensurato.

Come scrive il Giorno, erano circa le 14 di ieri quando la donna, 23enne pure di nazionalità marocchina, è stata soccorsa dell’ambulanza per quello che sembrava un investimento. Per fortuna ha riportato conseguenze non gravissime (30 giorni di prognosi) e in ospedale hanno confermato che la gravidanza gemellare non risultava interrotta dal trauma.