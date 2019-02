Diciotti, M5s: ipotesi voto su Rousseau per processo a Salvini

Condividi

Continua a dividere i 5 Stelle la linea da tenere sul caso Diciotti. Molti si interrogano se occorra salvare il titolare del Viminale o meno dal processo davanti al Tribunale dei ministri. Allo stato, a quanto si apprende, non sarebbe stata ancora presa alcuna decisione né sarebbero arrivate direttive dai vertici pentastellati. C’è chi scommette che solo all’ultimo momento verrà sciolta la riserva. In ogni caso i grillini vogliono prima capire, carte alla mano, quali sono le ‘ragioni’ con le quali Salvini si difenderà in giunta. Per poi valutare il da farsi.

I senatori M5S si sono riuniti luendì mattina in sala Koch a Palazzo Madama per fare il punto della situazione. “Non è stata presa alcuna decisione – dice senatore Mario Giarrusso -, abbiamo semplicemente esposto la situazione”. Sembrerebbe prendere quota nelle ultime ore l’ipotesi di un voto su Rousseau per dirimere la questione. Anche se l’idea fa storcere il naso a non pochi eletti.