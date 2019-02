Salsomaggiore: 16enne scomparsa ritrovata in Romania

Condividi

Era scomparsa dalla sua abitazione e inizialmente si era pensato a un rapimento, invece, la 16enne di Salsomaggiore aveva seguito un ragazzo rumeno conosciuto su Facebook. Grazie alle indagini dei carabinieri con la polizia rumena, la giovane è stata ritrovata in Romania e riportata a casa.

Laa 16enne era scomparsa dalla sua abitazione di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Giorni di apprensione per la famiglia ma la vicenda si è conclusa in modo positivo. La notte di martedì 22 gennaio 2019 la ragazza ha approfittato della distrazione dei genitori ed è scesa in strada per incontrarsi con un amico conosciuto su Facebook, per poi far perdere le proprie tracce.