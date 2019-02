Perugia: 1° giugno Gay Pride contro i fascismi

foto repertorio europride

PERUGIA, 4 FEB – È sabato 1 giugno la data scelta per il corteo del Perugia Pride 2019, giunto alla sua settima edizione. Anche per questa edizione è stata scelta la formula del corteo che si muoverà per le principali strade di Perugia abbracciando il centro storico in una grande marcia per l’uguaglianza di diritti, la libertà e l’autodeterminazione.

“Mancano quattro mesi al Perugia Pride 2019 e la macchina organizzativa è già partita”, commenta in una nota Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos, ricordando che alla scorsa edizione del corteo avevano partecipato oltre 5.000 le persone.