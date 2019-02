Ong e Soros, ma è vietato dire la verità in TV?

“Pazzesco. Il deputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza afferma che alcune Ong sono finanziate dalla Open Society di George Soros”, scrive Giorgia Meloni postando il video di Lilli Gruber sul suo profilo Twitter. “Guardate la reazione dei presenti in studio. È forse vietato parlare di Soros in tv?”, si chiede la leader di FdI.

In effetti la conduttrice perde del tutto le staffe quando Fidanza prova a parlare di Soros e del ruolo delle organizzazioni non governative. Come se ci fosse davvero una censura sull’argomento. Ma alla Meloni questo dettaglio non è certo sfuggito.