Trasforma la vita di una 18enne in un incubo, arrestato marocchino

Siena – Una storia d’amore finita male è diventata una gabbia di paura per una diciottenne senese, costantemente sotto minaccia del suo ex. L’uomo proprio non si rassegna a perdere la convinvente di un tempo, al punto di andare completamente fuori di testa e lasciarsi andare ad atti di violenza.

Per il protagonista di questa allucinante storia, un ventitetreenne di origine marocchina residente a Colle Val d’Elsa erano scattate le misure restrittive con il divieto di avvicinarsi alla diciottenne un tempo sua convivente. Un provvedimento che l’operaio in questione, con precedenti denunce a carico, ha completamente ignorato continuando con l’atteggiamento aggressivo, fatto di maltrattamenti e botte ogni volta che si è presentata l’occasione, trasformando la vita della ragazza senese in un autentico incubo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nella giornata di ieri, quando il ventitrenne marocchino ha infranto ancora il dispositivo di legge, avvinandosi in modo minaccioso alla sua ex e qui sono scattate le manette. www.lanazione.it