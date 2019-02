Palestina, Erdogan: porre fine all’occupazione israeliana ‘con ogni mezzo’

La Turchia “non volterà le spalle” alla causa palestinese e si impegnerà con “tutti i mezzi disponibili” per porre fine all’occupazione israeliana. Lo ha detto oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in un incontro con i parlamentari arabi della Knesset israeliana tenuto a Istanbul. La riunione a porte chiuse è durata circa 90 minuti, precisa l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, e si è tenuta in seguito all’annuncio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non rinnovare il mandato della missione internazionale temporanea a Hebron (Tiph), in Cisgiordania.

Tramite il suo ministero degli Esteri, la Turchia ha “condannato fermamente” la decisione israeliana. “Condanniamo fermamente l’interruzione unilaterale da parte di Israele del mandato della Tiph (…) e ci aspettiamo che questa decisione politica venga annullata”, si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri turco.