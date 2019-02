Bergoglio ad Abu Dhabi con l’imam integralista

Papa Francesco in partenza per il suo viaggio di tre giorni negli Emirati Arabi Uniti, che porta a 41 i Paesi da lui visitati. Ad Abu Dhabi, capitale del Paese, dove resterà fino a martedì, il Papa, primo Pontefice nella Penisola araba, culla dell’islam, parteciperà all’incontro interreligioso sulla Fratellanza umana, insieme ad altri 700 leader di varie religioni, con al fianco in particolare il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Il grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb, leader dell’università del Cairo, è il punto di riferimento mondiale per l’islam sunnita.