Profugo siriano: ‘non torno per non arruolarmi nell’esercito’

di Euronews – ZAATARI (CONFINE SIRIA-GIORDANIA) – Con i combattimenti in Siria che mostrano finalmente segni di diminuzione in alcune parti del paese, molti rifugiati hanno iniziato a tornare nella loro patria devastata.

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), quest’anno ben 250.000 siriani potrebbero tornare in Siria. Ma un gran numero di rifugiati afferma di non avere più niente a cui tornare e che – almeno per ora – i rischi stanno affrontando ora superano comunque l’idea di tornare a casa loro).

“Mi piacerebbe molto tornare in Siria, ma non è ancora un posto sicuro. Se tornassi dovrei arruolarmi nell’esercito”, spiega Wissam.

Per ora, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati afferma che “non supporta né aiuta” alcuna iniziativa per far ritornare siriani in patria .