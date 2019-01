Ostacolata fusione con Alstom, Siemens accusa la UE: “tecnocrati retrogradi”

In Italia, da anni gira il refrain per cui Bruxelles sarebbe in mano a degli euroburocrati al soldo della Germania. O almeno è questa la visione promossa da alcune forze politiche di casa nostra. Fa dunque un certo effetto sentire uno dei più alti esponenti dell’industria tedesca prendersela con l’Ue usando più o meno gli stessi termini: “tecnogradi retrogadi”, è l’accusa lanciata ai funzionari dell’Antitrust europeo da parte di Joe Kaeser, amministratore delegato del colosso Siemens.

Secondo Kaeser, la Commissione europea sarebbe in mano a burocrati con lo sguardo rivolto al passato. E questo perché da mesi, la responsabile della Concorrenza a Bruxelles, la commissaria Margrethe Vestager, sta bloccando di fatto la fusione tra la Siemens e la francese Alstom, produttrice dei treni Tgv e Eurostar. Da questa operazione, potrebbe nascere il gigante del trasporto ferroviario europeo, capace, secondo francesi e tedeschi, di fare concorrenza alla Cina.