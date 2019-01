Emilia Romagna: tirocini per i disabili assegnati ai ‘richiedenti asilo’

Nella provincia di Forlì-Cesena, su 428 tirocini di tipologia C, attivati nel 2018 dalla Regione ER, ben 229 (circa il 53%) hanno coinvolto ‘richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria…’, mentre solo 57 sono stati riservati a persone svantaggiate e 142 a persone con disabilità.

Forlì, 30 gennaio. “Tirocini di tipologia C? In Emilia-Romagna, nel 2018, ben 1.758 sui 3.631 attivati hanno coinvolto ‘richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria….’. Certo, nulla di male, se non fosse che questi tirocini sono destinati anche a diverse categorie svantaggiate, a persone con disabilità o a ex carcerati, a soggetti dipendenti da droghe o alcool, a giovani in situazioni di grave difficoltà famigliare e così via. E, a questo proposito, il dato della nostra provincia fa riflettere. Su 428 tirocini di tipologia C promossi nel 2018 nel territorio forlivese e cesenate, 229 hanno coinvolto ‘richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria….’, mentre solo 57 sono stati riservati a persone svantaggiate e 142 a persone con disabilità. Numeri, a nostro avviso, sproporzionati, che ci accomunano solo al bolognese e al reggiano.