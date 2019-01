Bimbo morto per le botte, compagno della madre fermato per omicidio

ROMA, 28 GEN – Per la morte del bimbo di sette anni, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Cardito, nel Napoletano, la Procura della Repubblica ha emesso, all’alba di oggi, un provvedimento di fermo per omicidio volontario.

Indiziato del delitto è il compagno della mamma della vittima, un giovane di 24 anni, nato in Italia da genitori stranieri.

L’uomo è stato interrogato per l’intera notte negli uffici del commissariato di polizia di Afragola. La sua versione è stata messa a confronto con quella fornita dalla mamma del bimbo e dalla sorellina della vittima.