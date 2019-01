Elezioni UE, Matteo Renzi. “Non mi candido e non farò una mia lista”

“Non farò una mia lista, l’ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee”. Parola di Matteo Renzi, protagonista dell’ultima puntata di Stasera Italia, in onda su Rete 4.

L’ex segretario del Partito Democratico, dopo aver smentito le voci circa la tornata elettorale di fine maggio e le sue velleità politiche, parla della difficile situazione del suo partito, aprendo alla proposta di Carlo Calenda e al suo manifesto per le Europee: “Lui dice smettiamo di litigare. Mi sembra un principio saggio, preoccupiamoci delle cose da fare. Io sono totalmente d’accordo”.