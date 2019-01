Roma: baby gang di nomadi armati di coltello terrorizza i ragazzini

Condividi

Quando è arrivato l’equipaggio della volante su una segnalazione di rapina, si è trovato davanti la vittima, un ragazzino di 16 anni, impaurito e scalzo. «Stavo tornando a casa da scuola – ha raccontato il minorenne – ad un certo punto sono stato accerchiato da quattro ragazzi nomadi che mi hanno minacciato con un coltello, obbligandomi a consegnargli le scarpe da ginnastica che avevo da pochi giorni, di marca. Fra loro c’era anche una ragazzina. Con quel coltello mi hanno messo paura, poi mi hanno spintonato. Non ho potuto fare altro che dargli le scarpe».

Come scrive il Messaggero, la rapina è avvenuta verso le 13,40 di ieri, su via Laurentina, all’angolo con via Clivo della Montagnola. In quel tratto, la strada è leggermente in discesa e a sole due corsie. Gli agenti hanno avvertito i genitori dello studente rapinato che hanno portato al figlio un altro paio di scarpe.