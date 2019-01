Nella cricca degli immigrofili entra la pornostar Valentina Nappi “Salvini ammaestratore di scimmie”

Il tema dell’immigrazione fa parlare proprio tutti. Ora, scende in campo nell’armata buonista anche Valentina Nappi.

Le sue ragioni, però, sono diverse dagli altri. Come scrivevamo poco fa, la pornostar è a favore dell’immigrazione perché nel mondo a luci rosse “i neri scarseggiano”. Lo ha detto lei a La Zanzara su Radio24, non ce lo siamo inventati. La Nappi – per fare il punto – è convinta che serva un’immigrazione di qualità perché altrimenti è proprio la morte del ca… Di tutto”. Chiaro no?