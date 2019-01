Pd, Letta: “servono facce nuove”

Condividi

“Il centrosinistra è campo di Agramante, terra bruciata. Bisogna ricostruire, senza ritorni all’indietro. Non si sono ancora fatti i conti con la sconfitta e se si pensa che sia colpa degli elettori che non ci hanno capito non si ricostruirà nulla di vincente”. Lo afferma l’ex premier Enrico Letta, in una intervista al Corriere della Sera, in cui commenta l’operato del governo, riflette sulle sorti del centrosinistra e guarda alla scadenza delle elezioni europee.

“Pensiamo che ora gli elettori rinsaviranno e ci richiameranno? Non accadrà, servono schemi, facce nuove”.”La grande forza del centrosinistra è stata l’essere ancorato all’idea di Italia – ragiona Letta -. Non dobbiamo regalare a Salvini e Di Maio la paternità della parola Italia, come se loro fossero i rappresentanti del popolo, i sovranisti italiani e noi gli europeisti. L’alternativa deve partire dall’idea che l’Italia non è quel paese chiuso e autarchico che sta purtroppo emergendo”.