La missione Sophia è servita a prelevare 45mila migranti

L’operazione Eunavfor Med Sophia fu stata lanciata nel maggio del 2015 per lottare contro il traffico di migranti nel Mediterraneo centrale e il suo mandato include l’attuazione dell’embargo alle armi alla Libia e l’addestramento della guardia costiera libica. Le attivita’ condotte dall’operazione Sophia dovrebbero anche contribuire alla promozione della stabilizzazione in Libia. In questi anni si stima che abbia prelevato 45mila migranti, il 9 per cento del totale.

Al comando delle operazioni e’ l’ammiraglio italiano Enrico Credendino, che puo’ contare su 3 unita’ navali e otto supporti aerei. Gli Stati che contribuiscono a Sophia sono 27. Il mandato scadra’ il prossimo 31 marzo.