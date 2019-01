E’ vero, attraverso il Franco CFA la Francia sottomette e sfrutta le sue ex colonie

di Byoblu

Attraverso il Franco CFA, la Francia sottomette le sue ex colonie in Africa. Sono in pochi a saperlo, ma quasi nessuno sa che la Francia usa un sistema simile anche in altre zone del mondo. Ad esempio in Polinesia e Nuova Caledonia con il franco CFP e nei territori d’oltre mare dove emette addirittura euro per finanziare quei paesi.

Come funziona quello che a tutti gli effetti è un sistema di dominio ai più oscuro e inestricabile? Attraverso quali documenti viene concesso alla Francia il privilegio di controllare la moneta di vaste aree del mondo, e di trarne benefici per la sua Banca Centrale?

Moneta CFA, moneta CFP ed euro consentono al Tesoro francese e alle sue agenzie di rifornirsi di ingenti riserve ottenute con il trucchetto della partita doppia al momento della emissione-creazione di moneta-credito.

E cosa dovrebbe essere, invece, la moneta? Per la prima volta su Byoblu Nicoletta Forcheri, esperta di sistemi monetari, intervistata da Irene Oliveri cercherà di far luce su un meccanismo seminascosto, responsabile di un vero e proprio giogo economico applicato a molti Paesi del mondo e di un vantaggio competitivo di cui anche l’italia fa le spese.

All’inizio del video c’è un refuso: Nicoletta Forcheri è ricercatrice indipendente, proveniente dal Centro Studi Monetari e NON è ricercatrice allo IASSEM