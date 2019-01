Femminista velata: ‘libertà di parola e religione sono nel corano da 1400 anni’

La musulmana Nadia Hassan mente spudoratamente al # WomensMarchDC (finanziato da Soros): “Il Primo Emendamento della Costituzione USA — libertà di parola, religione e stampa – è nell’Islam e nel Corano già da 1.400 anni.”

La musulmana @ Nadia_Connects mente spudoratamente al #WomensMarchDC (finanziato da Soros): “Il Primo Emendamento della Costituzione USA — libertà di parola, religione e stampa – è nell'Islam e nel Corano già da 1.400 anni." pic.twitter.com/mpv8Fweuxc — ⎛⎝ James the Bond ⎠⎞ (@IAmJamesTheBond) January 20, 2019

DAL CORANO



(Sura 2:191) Uccidete gli infedeli ovunque li incontriate. Questa è la ricompensa dei miscredenti.

(Sura 2:216) Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite. E’ possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi, e può darsi che amiate una cosa che invece vi è nociva. Allah sa e voi non sapete.

(Sura 8:12-17 .Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli; colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita… I miscredenti avranno il castigo del Fuoco! … Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che li ha uccisi.

(Sura 9:29-30) Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, che non vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finchè non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. Dicono i giudei: “Esdra è figlio di Allah”; e i cristiani dicono: “Il Messia è figlio di Allah”. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati!

(Sura 9:39) O voi che credete! Se non vi lancerete nella lotta, Allah vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuocergli in nessun modo.

(Sura 47:4) Quando incontrate gli infedeli, uccideteli con grande spargimento di sangue e stringete forte le catene dei prigionieri.