Arezzo: inaugurata via Oriana Fallaci

Arezzo – Inaugurata via Oriana Fallaci (1929-2006 scrittrice). A svelare la targa è stato il sindaco Alessandro Ghinelli che ha così concluso in maniera ufficiale un iter iniziato con l’atto di indirizzo presentato dal consigliere comunale Tiziana Casi e approvato dall’assemblea il 21 gennaio 2016 e proseguito con la delibera di Giunta 334 del 14 giugno dello scorso anno. Presenti il senatore e assessore Tiziana Nisini, il senatore Riccardo Nencini, i consiglieri Tiziana Casi, Marco Casucci e Egiziano Andreani.

“Una grande scrittrice e giornalista, una donna libera e coraggiosa alla quale, per quello che ha espresso in termini di chiarezza e coerenza politica, tutti dobbiamo qualcosa. Ancor di più le città della sua Toscana, e Arezzo è tra le prime in assoluto a farlo con questa intitolazione” ha detto il sindaco Ghinelli.

“Ho accolto molto volentieri l’invito del sindaco di Arezzo. Oriana Fallaci è stata un vero e proprio esempio di libertà, la sua lotta incessante per avere donne e uomini liberi, per un’Italia più matura e più civile, non è sempre stata compresa da tutti. La città ha fatto la cosa giusta” ha aggiunto il senatore Nencini. www.lanazione.it