Arresto Battisti, Renzi: ”ha vinto la giustizia, non un partito politico”

Condividi

“L’arresto di Cesare Battisti è un’ottima notizia per l’Italia. Tutti gli italiani, infatti, desideravano che un assassino del genere fosse riportato in Italia per scontare la pena nelle patrie galere. Per questo polemiche e divisioni non hanno senso di esistere. Dobbiamo solo ringraziare, tutti insieme, Polizia e Intelligence. La verità è che ha vinto la giustizia, non un partito politico. Hanno vinto le istituzioni, non gli ultras. Ha vinto la democrazia, non il terrorismo”.

Lo scrive Matteo Renzi nella enews.