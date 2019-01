Afd: riformare radicalmente la UE o la Germania uscirà

Condividi

BRUXELLES, 14 GEN – Se l’Unione europea non verrà riformata, la Germania dovrà uscirne. E’ l’aut aut lanciato dal partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD) “come ultima spiaggia” se le richieste di “riforme radicali” dell’Ue non vedranno la luce “entro un tempo ragionevole”.

Alla vigilia dal fatidico voto sulla Brexit nel Regno Unito, i delegati del partito nazionalista e anti-migranti si sono riuniti al congresso di Riesa, in Sassonia, per mettere a punto il programma elettorale in vista delle europee di maggio.