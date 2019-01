Nuova esportazione di democrazia, USA: cacciare Maduro

NEW YORK, 12 GEN – Il regime di Nicolas Maduro in Venezuela è “illegittimo”. Lo afferma – riportano i media americani – il segretario di Stato Mike Pompeo ad Abu Dhabi. Le parole di Pompeo seguono quelle del Dipartimento di Stato che, in una nota, ha messo in evidenza che “il Venezuela merita di vivere in una società democratica e libera governata dalla legge. E’ il momento di avviare una transizione ordinata verso un nuovo governo”.

Il Dipartimento di Stato assicura che “gli Stati Uniti continueranno a usare il proprio peso economico e diplomatico per un ripristino della democrazia in Venezuela”. (ANSA)