Tempeste di neve in Austria e Germania, forti disagi

BERLINO, 8 GEN – Ancora forti i disagi in Germania e Austria per le tempeste di neve e il maltempo, che stanno colpendo diverse regioni della zona alpina, dove non cessa l’allarme slavine. Nel sud della Germania, in Baviera, grandi quantità di neve stanno superando le previsioni: scuole chiuse in molti centri bavaresi, per tutta la settimana, e ritardi nella circolazione ferroviaria

. Sulla costa del mar del Nord e del Baltico è allerta per le mareggiate e ci si prepara all’arrivo della tempesta “Benjamin”. In Austria è stata rafforzata l’allerta per il rischio valanghe e molte strade restano impraticabili. ansa