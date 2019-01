Belgio: macellazione rituale degli animali vietata dal 1° gennaio

BRUXELLES – In Belgio è entrata in vigore una nuova legge che vieta la macellazione rituale degli animali usata dai musulmani e dagli ebrei per rispettare l’equilibrio tra benessere degli animali e libertà religiosa.

Le minoranze religiose in Belgio e in altri paesi si stanno ribellando dicendo di essere bersaglio del fanatismo con il pretesto della protezione degli animali. “È impossibile conoscere le vere intenzioni delle persone”, ha detto Yaakov David Schmahl, un rabbino anziano di Anversa. “A meno che la gente non dichiari chiaramente cosa ha in mente, ma la maggior parte degli antisemiti non lo fa”.