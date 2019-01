Napoli, straniero semina il panico e accende fuochi in strada

Mentre Luigi De Magistris si preoccupa di dare battaglia al ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quartiere Vasto di Napoli torna a fare da sfondo all’ennesima violenza commessa da un cittadino straniero.

A riportare la notizia, postando anche il video sulla propria pagina personale Facebook, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Al quartiere Vasto l’ennesimo episodio di follia in strada: immigrato ferma le macchine, insulta i passanti e accende fuochi. Mentre De Magistris è impegnato a fare il paladino dell’accoglienza, ecco cosa devono subire quotidianamente i cittadini…”, commenta aspramente la politica di destra.

In effetti, basta guardare poche immagini del video sopra citato per farsi un’idea delle preoccupanti condizioni di degrado in cui versa la città partenopea. La rabbia dei residenti è più che giustificata.

Nel filmato lo straniero sembra chiedere denaro ai passanti in auto, e poi accende un fuoco in strada. Con le sirene dei vigili del fuoco in sottofondo, si vedono alcune persone che cercando di sedare le fiamme, provocando una lunga colonna di fumo. Scene che non possono non suscitare collera ed amarezza. Ed è solo la punta dell’iceberg.

“E questo non é niente in confronto a ciò che accade ogni giorno e ogni notte in quella zona. Negozi, mercatini, qualsiasi esercizio commerciale e in mano ai nostri articchitori culturali. Violenza, sporcizia, caos, inciviltà. La gente del posto sta andando via, chissà dove caspita vive De Magistris, mi chiedo!” è il triste commento di un cittadino.

